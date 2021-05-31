【職場熱話】求職網發現公司招聘上司的職位 應否告訴上司？ 網友：不要多管閒事

無論經濟好不好，一眾打工仔都怕公司裁員，更怕自己收不到內幕消息來不及準備就被炒。近日有網民於網上討論區發文，指自己看到公司在網上招聘上司的職位，詢問大家應否告訴上司。

不少人覺得樓主多管閒事，指告訴上司後自己也未必有利益。樓主回應，稱自己和上司合拍，怕換人後會有磨擦。但另一方面，樓主又怕上司知道後，會為了挽回工作對下屬不好。

有網民認為其實是上司辭職，公司才會登廣告請人，只是上司不跟樓主說而已。再者，樓主和上司說了也不能改變什麼，只會讓人覺得樓主好八掛。如果樓主真的很喜歡上司，倒不如等他辭職後問他可不可以帶着自己走。

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責任編輯：張瑋婷