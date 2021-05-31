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【濠賭股】今日傳中國暫停到澳門自由行 澳門政府澄清並無此事

股樓投資 16:31 2021/05/31

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今日市傳中國將暫停內地赴澳門自由行簽注，不過澳門新型冠狀病毒感染應急協調中心已於下午澄清並無此事。該中心解釋，與市場傳聞的截圖是2020年1月28日的消息。

延伸閱讀：【大行報告】大摩指澳門濠賭業何時全面復甦仍難以估算 全綫調低濠賭股目標價，見【下一頁

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該中心又指，廣東省及澳門之間有完善的聯防聯控機制，同時保持密切的交流溝通，如果出入境措施有任何改變，當局將第一時間作出公布，呼籲市民避免傳播不實消息，又指捏造消息引起社會混亂及不安，將有機會負上刑事責任。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 冠狀病毒 自由行 澳門 香港 廣東省 中國

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