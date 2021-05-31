北韓男子非法出售南韓CD 500人面前被當眾槍決

外媒報道，北韓一名工程師因非法出售南韓電影、電視劇及音樂CD，違反北韓於去年底實施的《排斥反動思想文化法》 ，被標籤為「反社會主義分子」，最終在500名民眾包括其家人面前，被當眾開12槍處決。

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《每日北韓》報道指，北韓元山市早前處決一名「反社會主義分子」，指控他違反於去年底實施的《排斥反動思想文化法》(anti-reactionary thought law)。

消息人士續指，李姓男子在被捕40天後、上月25日安排他在500名民眾，包括其家人、同事等人面前，被開12槍處決。而當地政府更特別安排他的妻子、兒子及女兒在第一排觀看行刑，妻子更嚇得當場昏倒，4名保安把她扶起，像行李一樣扔進車廂內，與子女送往政治犯集中營。

李姓男子的屍體則被布袋捲起，再塞進箱子裡，帶往其他地方。據悉，部分鄰居看到後忍不住流淚，但因擔心會被指控同情反動分子，只能默默哭泣。

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消息人士指，該男子姓李，為一名工程師，因非法出售南韓電視、電視劇、音樂CD及USB，被社區監督團體「人民班」的班長女兒揭發並舉報，及後被拘捕。李姓男子被捕後承認以每張5美元至12美元價格，出售南韓娛樂節目CD及USB，國家安全部正在調查從李姓男子購買檔案的人。當局已拘捕約20名涉案商人，現進行初步調查。

北韓政府表示，這是元山市首宗因觸犯《排斥反動思想文化法》而被處決的案件。在法例生效前，李姓男子的違法行為，最多只會送往勞改或再教育營。但隨著法例生效，宣傳與南韓有關資訊，可被視作反動行為，試圖破壞北韓的社會主義分子。民眾一旦發現觀看南韓影片，最高可判處終身監禁或死刑，知情不報者，最高可判囚7年。

責任編輯：郭麗明