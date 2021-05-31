【新冠疫苗】美CDC：心肌炎與接種疫苗無明確聯繫

▲ CDC發布指引，表示心肌炎與接種新冠疫苗暫時無明確聯繫。

美國早前有多名年輕人接種輝瑞與Moderna研發的新冠疫苗後，出現心肌炎的症狀，美國疾控中心（CDC）隨即宣布調查。CDC早前發布指引，指大多數患者的心肌炎症狀輕微，又表示心肌炎與接種新冠疫苗暫時無明確聯繫。

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美國CDC的疫苗接種委員會於5月17日發表聲明指，部分青少年及年輕人接種mRNA疫苗後4天內出現心肌炎，並以男性患者為主。而美國目前共批准使用兩款mRNA疫苗，包括輝瑞（Pfizer）與Moderna疫苗。

CDC上周發布指引，指出接種疫苗與出現心肌炎之間暫時沒有明確聯繫（no clear link）。當局指患者通常在接種疫苗後的數天内出現心肌炎，而接種第二劑後更易出現症狀，但大多數患者經治療和休息後已好轉。

另外，CDC也並無透露美國共有多少人接種疫苗後出現心肌炎。

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CDC於指引中表示，考慮到新冠肺炎與相關併發症帶來的風險，當局仍會繼續建議12歲或以上民眾接種新冠疫苗。

但CDC建議向疫苗不良反應報告系統（VAERS）通報相關個案，同時建議醫生留意胸口痛、呼吸急速、心悸等症狀，並將心肌炎與心包炎視為病因。

責任編輯：鄭錦玲