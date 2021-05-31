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【大宗商品】瑞銀汪濤：人民幣兌美元或接近6.2　升值非為抗通脹

股市 16:42 2021/05/31

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瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤不認為，央行將貨幣升值作為對抗通脹的手段。

人民幣近期大幅升值，是否代表能抵銷大宗商品價格上漲？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，部分央行官員認為人民幣升值有利於抵禦輸入性通脹、且近期人民幣兌美元突破6.4，但該行認為這並不意味央行調整了匯率形成機制、或將貨幣升值作為對抗通脹的手段。

該行認為，美元走弱是導致人民幣匯率升值的一個重要因素。央行將維持當前的匯率形成機制不變，不會主動引導匯率升值來對抗大宗商品價格上漲帶來的通脹壓力。儘管如此，預計央行會容忍由市場主導的人民幣匯率的進一步升值。如果美元進一步走軟、外資流入增加，或是出口強勢持續更久，人民兌對美元匯率可能接近6.2。

汪濤表示，中期而言，預計其他經濟體的生產將逐步恢復常態，境內外利差收窄，且對資本外流的管控可能會有所放鬆，因此人民幣對美元匯率可能保持在6.4附近、但雙向波動可能加劇。目前對今年底人民幣對美元匯率6.4的預測面臨的風險偏上行。

她又預計，未來幾個月大宗商品價格將有所回落，但可能在9至10月份下一個建設需求旺季之時重拾反彈，之後今年年底到2022年再度回落。PPI的環比漲勢預計將會減弱，按年增速在5至6月前後見頂、下半年維持高位。

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編輯：區嘉俊

經濟 投資銀行 商品 PPI 通脹 瑞銀

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