【二手筍盤】星匯居筍盤低市價2%　放盤一日即成交

樓市連旺多月，二手市場有不少業主乘機放盤，各區買家亦積極落足眼力尋寶。香港置業西九龍昇悅居商場分行營業經理黃銘傑表示，長沙灣星匯居兩房戶放盤1天即獲外區客以約805萬元承接，成交價低市價約2%。

成交單位為星匯居2座中層E室，向北望開揚市景，兩房間隔，實用面積501平方呎。黃銘傑稱，單位以820萬元放盤1天，即接獲外區客接洽，議價後減價約15萬元，以約805萬元成交，實用呎價約16,068元。據了解，買家為首置客，心儀物業間隔實用，價錢合理，為免錯失心儀放盤物業，故加快步伐拍板承接。

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資料顯示，原業主於2011年7月以約415萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約390萬元，物業升值近1倍。

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