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【外賣商機】戶戶送年內斥數千萬擴充「戶戶小廚」　最新3000呎分店落戶屯門

商業 16:55 2021/05/31

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今年戶戶送將斥數百萬，把全港「戶戶小廚」的總數至少增加一倍

戶戶送（Deliveroo）早前在英國成功上市，今日戶戶送再宣布「戶戶小廚」的擴充計劃。今年戶戶送將斥數千萬，把全港「戶戶小廚」的總數至少增加一倍，連同戶戶送於屯門新開幕的第五間「戶戶小廚」，預計年底前將為香港創造200多個工作職位。

【好想去日本】日本農林水產輸港貨值大增3成　港人不惜硬食貴運費

疫情為餐飲業帶來衝擊，餐廳都希望減低營運成本。戶戶送盼透過「戶戶小廚」，讓餐廳可在「戶戶小廚」的中央廚房設立營運樞紐，可省卻設立實體店於長期租約、新技術、設備和建築保養方面的投資。戶戶送表示，今年平台將會額外投放數千萬港元，希望年底前把全港「戶戶小廚」的總數至少增加一倍，並創造200多個工作職位。

戶戶送最新的「戶戶小廚」則落戶於屯門，佔地逾3,069平方呎，可容納6個餐廳廚房。該分店將會覆蓋屯門6個地區，包括蝴蝶灣、龍門居、置樂、大興、兆康及黃金海岸部分地方，為近50萬居民提供服務。

屯門分店佔地逾3,069平方呎，可容納6個餐廳廚房。

「戶戶小廚」屯門新店將獲主打傳統港式車仔麵的永年士多及Shake Shack首度加盟。另外該店還有Pirata Group，成為其第二個「戶戶小廚」進駐點，帶來Pici及Pizza Project兩個品牌；西灣河及尖沙咀的韓式快餐店Lee's Kitchen亦將加盟。

【勞資糾紛】餐廳小費誰落袋？　英國Pizza Express被批突然削侍應小費

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責任編輯：葉泳珊

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