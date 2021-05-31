【電子針卡】配合「疫苗氣泡」措施　Apple Wallet將增電子針卡功能

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，將會推出「安心出行2.0」，同時也已蘋果達成協議，未來使用蘋果（Apple）電話的市民，可以直接將電子針卡，加入到蘋果系統iOS的Apple Wallet中。

特首林鄭月娥今日（31日）下午見記者宣布，將展開「全城起動，快打疫苗」的運動，希望9月前大幅提升新冠疫苗的接種比率。同場的創新及科技局局長薛永恒表示，將會推出「安心出行2.0」，同時也已蘋果達成協議，未來使用蘋果（Apple）電話的市民，可以直接將電子針卡，加入到蘋果系統iOS的Apple Wallet中。

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薛永恒指出，將會在短期內推出「安心出行2.0」，更新後會提供儲存電子針卡功能，市民只要掃瞄紙本針卡的QR Code即可，而最快1至2日後，蘋果iOS將會推出相關功能。另外，屆時使用蘋果手機的市民，可以將電子針卡直接加入至iOS的Apple Wallet中。與此同時，也正與 Google商討，將功能開放予Android電話用戶。

薛也強調，市民可自行決定是否將電子針卡儲存於「安心出行」或電子錢包，也可選擇在「智方便」或「醫健通」下載電子針卡。薛昨也在社交平台指，針卡上的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，令二維碼內資料不能竄改，確保接種者姓名、身分證號碼及相關接種紀錄等資料真確無誤。

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責任編輯：曾曉汶