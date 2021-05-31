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【大行點睇】市場低估環保業務潛力 瑞銀給予海螺創業「買入」評級

股樓投資 16:19 2021/05/31

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瑞銀發表報告，指海螺創業 （00586） 的固體及危險廢物處理業務受累疫情影響，需求及使用率下降，不過，該行對公司增長的看法仍然正面，認為其環境保護業務可有強勁增長。

瑞銀認為，市場尚未完全反映海螺創業在環境業務的增長潛力，因為目標公司股價只相當於經營業務的今年預測市盈率11.9倍，撇除海螺水泥 （00914） 的市值及預測折扣約兩成，公司估值屬於吸引，同時預計海螺創業經營業務盈利在2020年至2023年複合年均增長率將達到42%。

瑞銀輕微提高海螺創業的目標價，由42.45元升至42.66元，評級維持「買入」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 瑞銀 買入 目標價 市盈率 海螺創業（00586） 海螺水泥（00914）

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