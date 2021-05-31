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【疫市營商】香港青年工業家協會推獎項　助本地工業界交流提高競爭力

商業 16:19 2021/05/31

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本地要實行再工業化，業界持續發展及拓展新市場必不可少。（新華社圖片）

本地要實行再工業化，業界持續發展及拓展新市場必不可少。香港青年工業家協會於2021-22年度主辦「香港工商業獎：升級轉型」獎項，以表揚有效變革及主動升級轉型的優秀企業。

獎項由即日起至2021年8月6日接受報名。並分為三個級別，「升級轉型大獎」、「升級轉型獎」和「升級轉型優異證書」。主辦機構希望讓業界互相交流和分享工業轉型的經驗，共同提升香港企業的競爭力。

【疫市營商】食品製造商疫下吸金力強　去年生意額逆市增4成

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

合資格的企業，須符合下列條件：
1. 任何香港註冊的工業企業；
2. 並於過去三年，部分或全部升級轉型項目，於本地策劃或推行並取得階段性成果。

所有參賽單位經篩選後，會獲安排面試作進一步評核。得獎名單將交由政府部門、商會、業界代表和專家學者組成的評審委員會決定，以選出各「升級轉型」獎項的得獎者。

【疫市營商】涼茶舖永生堂堅守傳統「前舖後煲」　第二代靠新形象及新品吸引年輕人（多圖）

香港青年工業家協會會長張益麟表示，政府近年積極推動香港再工業化，隨着國家政策針對創新科技的發展，人工智能、智能生產、大數據分析等技術大行其道。香港推行工業4.0，已是大勢所趨。在世界環境急劇變化下，全球各地企業更要將升級轉型的步伐加快，方能於新時代下站穩陣腳，提升競爭力。

責任編輯：馬意文

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