【加密貨幣】美監管機構暗示或將加強虛擬貨幣監察

比特幣今年早些時間升勢凌厲，同時引起監管機構關注。本周美國銀行業監管機構貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu表示，政府應該為加密貨幣設定一個「監管範圍」（regulatory perimeter），暗示或對加密貨幣實施更加嚴格的監察。

Michael Hsu接受《金融時報》訪問時稱，這需要不同部門來共同協調，又指OCC並不會制定政策，而是會向其他機構提供意見。

除了OCC之外，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）也在探討如何施加監管，從而保護加密貨幣市場的投資者。 SEC新任主席Gary Gensler上周出席參議院會議時曾表示，當前的交易市場存在漏洞，需要立法以指定監管機構，來直接負責監察加密貨幣市場的交易活動。

美國監管機構對加密貨幣的態度日趨強硬，為了保護投資者，美國財政部本月21日曾發表報告，要求所有超過1萬美元的的加密貨幣交易，都必須向國家稅務局（IRS）通報。

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编辑：李勝男