【Good Food,Good Mood@iM網欄】MURRAY酒店全新中菜廳 「紅棉」嘆午餐

古人說「未吃五月糉，寒衣不入櫳」，這句話似乎已經不合時宜，現在還未到六月，室外氣溫已達三十多度，趁還未到盛夏，趕快帶樂樂（我的寶貝毛孩子）到新開的「紅棉」嘆番個午餐，迎接未來幾個月都要長留冷氣房的日子。

「紅棉」位於MURRAY美利酒店入口旁的亭樓內，「網紅」古樹「節果決明」相伴在旁，環境甚佳。到訪當天，天朗氣清，涼風吹送，不太熱，坐室外反而舒適自在。

正值初夏，聽說吃涼瓜（即苦瓜）可以「下火」，便點了名字典雅的「翡翠玉枕」，果然餸如其名，切成條狀的涼瓜爽口微甘，顏色翠綠，浸在金黃的濃湯中，產生奇妙的化學反應，同行友人讚口不絕。

素聞主廚邵德龍師傅擁有40年入廚經驗，出品傳統中見心思，從這道「刁鑽咕嚕肉」中可見一二：咕嚕肉本身肉質鬆化，皮薄香脆，師傅嫌平日吃咕嚕肉不能啖啖都吃到菠蘿，便特意把菠蘿風乾製成粉末平均黏附在每顆肉上，再跟無花果一起吃，酸酸甜甜，毫無膩感。

我不特別喜歡吃魚，但這道「花雕雞油蒸馬友」竟然成為了整餐飯的亮點！馬友油份充足，魚肉軟嫩肥美，沾上雞油與花雕酒的香，好吃極了，教我至今仍念念不忘。

「椒香清湯牛筋蝴蝶腩」是另一款必點菜式；「蝴蝶腩」又稱「崩紗腩」或「爽腩」，在牛的橫膈膜附近，因為面積小所以珍貴。蝴蝶腩中有層薄薄的膠質，爽口又富肉香，肉質軟腍。蝴蝶腩雖好吃，也不及湯來得好飲；晶瑩剔透的清湯鮮香味濃、椒香撲鼻，帶點微辣，我飲完一碗又一碗。

「三蔥雞」是off menu菜式，本地農場雞肉質嫩滑，沾上蔥油，夾著青蔥一起吃，香上加香。

甜品是「玉玲糕」及「山楂糕」，前者靈感源自中醫食療「玉靈膏」，主要以糯米粉、芫荽和艾草製成，外面沾上炸過的飯粒，外香脆，中心既軟糯又煙韌，草本香味獨特；後者看似簡單，聽落周圍都食到，但其味道及質感都做得恰到好處，甚至比我以往到過的一所米芝蓮中菜廳做得更好呢！

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