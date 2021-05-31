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港府將推出「安心出行」2.0版本 薛永恒：以二維碼方式顯示接種疫苗紀錄

環球政經 17:21 2021/05/31

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創新及科技局局長薛永恒今日（31日）出席記者會時表示，當局將於本星期內推出「安心出行」2.0版本，將加入新功能，以便市民記錄個人接種疫苗紀錄，並以二維碼形式儲蓄針卡。

他指出，市民放置在電話的電子針卡，不會被儲存在政府紀錄之內；「智方便」程式亦可讓用戶下載電子針卡，而電子針卡將可放在電話的電子錢包內，當局正和不同操作系統研究，預料日內可率先在蘋果手機的IOS系統使用有關功能。

另外，當局會推出簡單掃瞄器，讓商戶下載使用，當掃瞄至二維碼，會顯示已針卡的市民接種了一至兩針；若未曾接種，屏幕則會顯示「資料錯誤未能認證」，同時能夠讓商戶確認資格，方便向已接種疫苗的市民提供優惠。

【周未去好處】回顧太平戲院盛衰 電影資料館舉辦「故紙堆中覓『太平』盛世」展覽：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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