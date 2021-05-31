【旅遊復蘇】旅遊業界參考即時預訂數據　可助業界規劃決策

▲ 數據輔助疫後部署 旅遊業實時追蹤旅客喜好

大數據時代，商業數據對各行業營商決策可謂舉足輕重。旅遊在疫情下受重創，有相關數據業務公司就分享，旅客數據有助業界早著先機，部署疫後復蘇的經營策略。旅游數據分析公司ForwardKeys亞太總監王駿聞接受專訪時表示，數據分析已是旅遊業界必備工具，「在新常態下，數據對企業反應速度與決策將會起關鍵作用。」

企業可參考哪些旅遊數據？以被視為國際旅遊業重新啟動的航空旅行氣泡為例，透過機票數據可具體地了解民眾經氣泡出遊的需求。據ForwardKeys提供的數據，當4月香港、新加坡宣布氣泡推行日程，兩地之間的機票銷售，休閒客源佔比由51%急升至88.5%；而同樣4月生效的澳紐氣泡宣布後的一星期內，由澳洲到新西蘭的機票，銷售水平達2019年的63%，估算休閒旅客更佔逾9成；該企解讀，數據反映旅遊需求殷切，氣泡倘成功推行，大有增加航空班次的條件。

▲ 疫情經過一年，部分地區出現復蘇跡象，數據顯示，打算今夏飛赴希臘與馬爾他的英國遊客，數量更超越2019年水平。（ForwardKeys提供圖片）

機票預訂相關數據，對旅遊業有頗大參考價值，王駿聞舉例，旗下的機票數據庫可分析到訪一個地區的旅客，預訂日程、逗留時間與目的等資料，而泰國、馬爾代夫等地的旅遊當局亦有參考，協助旅遊業界進行定價、營銷工作、顧客互動等工作。

他介紹，馬爾代夫當局從數據中發現，疫情爆發以來，一家數口乘坐商務、頭等艙出遊當地的家庭旅客有所增加，俄羅斯更成為當地第主要旅客來源，而酒店、導遊等企業，便可由主打蜜月旅行產品，轉為加強向富裕家庭旅客推廣；又如泰國，數據發現預訂今年6月至12月，由亞太出發赴泰機票預訂佔比劇減，由2019年的33%跌至10%；反觀英美旅客佔比就明顯增加，這資料有助業界規劃產品，迎接英美旅客。

▲ ForwardKeys亞太總監王駿聞指出，數據對企業反應速度與決策將會起關鍵作用。（ForwardKeys提供圖片）

他續指，這些第三方數據來自線上下不同來源，包括旅行社、機票銷售資料等，與官方旅遊數據相比，數據供應商可提供更多細節，並可以每日更新，而正式官方數據，則隨時要逾一個月才可獲得。問及這些機票預訂數據的準確性，他強調，旅客數據透過多重條件進行分析，例如若機票是由企業旅遊代理出票，該旅客便很高機會是商務客。他強調，即時未達到100%準確，分析已足夠讓業界了解旅遊趨勢。

記者: 周俊霖