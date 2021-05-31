【安心出行】港府推安心出行2.0可存電子針卡 Apple Wallet針卡料短期啟動

▲ 安心出行2.0將可存放電子針卡。

港府和商界為「谷針」推出抽獎獎賞等活動，鼓勵市民接種疫苗。港府今日表示，將推出「安心出行」2.0版本，用戶更新安心出行後，掃描紙本針卡的QR Code，便可經安心出行儲存電子針卡功能，並且先登陸Apple Wallet，令用戶更方便使用安心出行。創新及科技局局長薛永恒表示，相關資料只會存放在用戶手機，不會傳到政府。

政府早前推出的驗證二維碼掃描器，將做好對接，幫助商戶核實接種記錄，政府會協助商戶開發有關系統。

疫苗接種最新措施及安排

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薛永恒亦指，將推出新措施，讓使用iPhone手機的市民將電子針卡存放在iOS系統的Apple Wallet中，當局亦正與Google商討，在Android錢包中提供類似功能。他表示，iPhone手機會先行，但同時亦正與Google、華為等商討，爭取善用所有手機的電子錢包。

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編輯：陳健婷