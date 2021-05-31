【育兒精明消費@iM網欄】減主食減糖份 如何令腸道健康？

上一期由益生菌帶出了腸道細菌對我們健康的極大影響，內容顛覆了我們的認知和常識，相信大家和凳凳媽一樣，會有些迷茫和疑惑。那到底益生菌是必須的補充劑嗎？

凳凳媽的回答是否定的，因為益生菌不太容易在腸道停留，你吃下去的只不過是經過一下腸道，就被排出體外了，還不如多補充自己腸道細菌們喜歡吃的益生元或水溶性纖維，讓好菌繁殖多些並變得強壯，只有自己腸道的細菌才是永久居民，他們健康強壯才是真正的不二法門。

含豐富益生元的食物，包括水溶性纖維，例如大蒜、洋蔥、韭菜、蘆筍，做成泡菜或者日常涼拌就最為理想。夏天凳凳媽就最愛涼拌菜，例如蒜泥青瓜木耳、椒麻汁拌洋蔥、糖醋蓮藕、日式麻醬蘆筍、醬麻油拌秋葵⋯⋯

富含豐富蛋白質和脂肪的原生態的食物，也是腸道細菌喜歡的，但人們習以為常去填飽肚子的穀類或種子類的所有食品，都是腸道細菌不喜歡和不習慣去消化吸收的。

這個顛覆性的資訊，確實讓人摸不著頭腦，難以接受。但靜下心來想一想，你會記得不知道何時有聽過不要多吃粉麵飯，小菜吃飽更健康；又記得大家都在研究哪個主食的升糖指數比較低；還有關注飲料的含糖量；近年大家風靡的生酮飲食法⋯⋯



有沒有理順這一切？人類開始耕種後才接觸到穀物和種子，在我們體內長久以來的腸道細菌都是不吃那些的，所以身體會用脂肪和蛋白質來做燃料，也就不會有升糖指數，不會飯後攻心，不會吃了很飽，但很快又餓又想要再吃那些升糖食物，惡性循環。所以你準備好減主食減糖份了嗎？

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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