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【大行點睇】疫情後受惠海南政策 大和首予美蘭機場「買入」評級

股樓投資 16:04 2021/05/31

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大和發表報告，指美蘭空港 （00357） 屬內地境內遊需求強勁，以及海南免稅市場擴張的最受惠企業之一。大和指公司短期及長期均面對多個利好因素，其中海口美蘭機場二期啟用後，以總樓面面積計，美蘭空港將是內地最大機場免稅店，在最新離岸免稅政策生效前，美蘭空港對免稅店的租金依賴有限，但未來將成為收入增長的動力。

大和又認為，海口美蘭機場二期接近完工，將於今年或明年啟用，未來客運容量進一步倍升，成為海南省最大機場。在國際市場及貨運方面，海南省自貿區將令美蘭機場增長更進一步，大和指公司現時估值吸引，在疫情後第一年將完全受惠最新國策。

大和給予公司買入評級，目標價45元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美蘭空港（00357） 港股 自貿區 經濟 買入 目標價 海南省

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