5月內地公募基金吸資1159億 罕有再現爆款基金

▲ 5月份約有110隻新基金推出，吸1159億元。

5月進入最後1日，內地媒體指，全月約有110新公募基金推出（若計及不同單位類別或有192隻），料可吸金1159億元（人民幣，下同），當中約六成為債券等固定收益產品。至於今天（31日）有21隻基金壓軸出台，其中的焦點是首批9隻公募REITs產品，首募目標總額為314億元。而籌資最多，是平安作為管理人的廣州廣河高速REIT，擬募91.14億元。市料長遠涉資逾萬億元商機的REITs，頭炮產品派息率由4厘到12厘，個別基金未來兩年的現金分派率約為4厘。

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此外，受惠人民幣升值等，5月A股回升，基金銷情也升溫，更罕現爆款基金，東方紅啟恒3年持有混合產品，半天已賣出逾300億元，更有謂高達400億，火熱銷情乃春節牛年以來首現，遠較產品原本設上限150億元為多。內媒指上述爆額基金並非全新產品，只是東方紅資管4號系列最近多設一個單位類別，於上周五（28日）開放申購，由於這基金的往績跑贏同業，遂呈熱賣。可惜，市况反覆，目前分募基金暫難扭轉冰火兩重天格局，年內仍有逾百隻基金延遲募資等。

另方面，中國基金協會公布4月份數據，公募基金總額22.51萬億元，再破新高，按月增加9475億元，遠較2月份單月勁增1.89萬億元為少，當時曾令總值突破21萬億元的新關。不過，自去年7月起，基金規模連升8個月後曾於3月份斷纜，因資產值縮水，幸而4月份又再止跌回升。

事實上，內地分募基金呈回暖跡象續現，5月份個別新產品逐漸受熱捧，例如滙添富消費精選基金賣出78.14億元。同樣，滙豐（HSBC）內地基金公司、旗下滙豐晉信核心成長基金亦吸金50億元，打入新發基金10大熱銷榜。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪