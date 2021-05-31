【COMPUTEX 2021】台北國際電腦展線上展開幕　聯發科夥Intel推5G產品

▲ Intel在2021年台北國際電腦展宣布與聯發科合作，推出第一款5G產品「Intel 5G Solution 5000」。

2021年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2021）於今（31日）起開展，晶片大廠Intel率先領銜開幕演講。除了Intel行政總裁Pat Gelsinger提及芯片供應短缺情況外，Intel也在會上宣布與聯發科合作，推出第一款5G產品「Intel 5G Solution 5000」，未來將會應用於Acer、ASUS、HP等具備5G連網能力的電腦。

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Intel副總裁Michelle Johnston今負責進行COMPUTEX 2021開幕演講，談及全球疫情肆虐下，企業應有永續意識，並與合作夥伴持續攜手推動數碼轉型。

同時，她也宣布Intel與聯發科聯手，打造為次世代手提電腦打造的5G產品「 Intel 5G Solution 5000」，預計Acer、ASUS、HP將會在今年搭配相關產品，推出5G連網電腦；而2022年將會有更多OEM廠加入，推出超過29款的5G連網電腦。

本年度的COMPUTEX 2021將為期一個月，以線上虛擬展覽方式進行，並設立六大主題，包括：5G、人工智能與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、電競（Gaming）及創新與初創（Innovations & Startups）。

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責任編輯：曾曉汶