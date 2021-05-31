  • 32°C
香港時間 : 2021531日 (一) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技新知】Twitter傳推出「表情符號」回覆功能

科技 16:05 2021/05/31

分享：

社交網站Twitter一直是不少年輕人喜愛使用的社交平台，繼早前仿效Instagram限時動態而推出「Fleets」的新功能，最近又傳出Twitter將參考Facebook，推出針對個別留言，以表情符號作回應的新功能。

【亞馬遜】亞馬遜拓印度電商業務　App內增精選文章功能

獨立應用程式研究員Jane Manchun Wong在網上爆料，Twitter會在未來添加一些新的表情符號（emojis）讓用戶回應留言時可用，除了給予心型「喜歡」（like）的按扭，亦設有代表「哈哈大笑」、「歡呼」和「悲傷」等不同圖標。現時，Twitter用戶只可對推文讚好，而其他社交平台在數年前起已陸續引入以表情符號回應發言的功能。而據她的爆料，Twitter所選擇的emojis，與Facebook的就有差異，新設代表令人思考的「Hmm」、而代表感到憤怒的「anger」則不在名單上。

外媒The Verge報導，Twitter在數月前曾問卷中詢問用戶對針對個別留言按「表情符號」作回應的需要。Twitter回應該媒體時指出，一直致力於探索人們在對話中表達自己的不同方式。

【Twitter收費】Twitter新增付費訂閱服務　每月23港元

【換機計畫】蘋果為韓國LG手機用戶　提供以舊換新iPhone 12計畫

責任編輯：張凱琳

相關文章

【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關
2021/05/05
【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關
【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架
2021/05/12
【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架
【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制
2021/05/11
【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制
Twitter傳推出月費訂閱制Twitter Blue　升級帳戶有哪些功能？
2021/05/16
Twitter傳推出月費訂閱制Twitter Blue　升級帳戶有哪些功能？

你可能感興趣

【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關
12:12 2021/05/05
【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關
【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架
01:01 2021/05/12
【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架
【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制
17:21 2021/05/11
【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制
媒體 Twitter Instagram 社交平台

上一篇文章

【電子針卡】配合「疫苗氣泡」措施　Apple Wallet將增電子針卡功能

下一篇文章

【旅遊復蘇】旅遊業界參考即時預訂數據　可助業界規劃決策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖