【科技新知】Twitter傳推出「表情符號」回覆功能

社交網站Twitter一直是不少年輕人喜愛使用的社交平台，繼早前仿效Instagram限時動態而推出「Fleets」的新功能，最近又傳出Twitter將參考Facebook，推出針對個別留言，以表情符號作回應的新功能。

【亞馬遜】亞馬遜拓印度電商業務 App內增精選文章功能

獨立應用程式研究員Jane Manchun Wong在網上爆料，Twitter會在未來添加一些新的表情符號（emojis）讓用戶回應留言時可用，除了給予心型「喜歡」（like）的按扭，亦設有代表「哈哈大笑」、「歡呼」和「悲傷」等不同圖標。現時，Twitter用戶只可對推文讚好，而其他社交平台在數年前起已陸續引入以表情符號回應發言的功能。而據她的爆料，Twitter所選擇的emojis，與Facebook的就有差異，新設代表令人思考的「Hmm」、而代表感到憤怒的「anger」則不在名單上。

外媒The Verge報導，Twitter在數月前曾問卷中詢問用戶對針對個別留言按「表情符號」作回應的需要。Twitter回應該媒體時指出，一直致力於探索人們在對話中表達自己的不同方式。

【Twitter收費】Twitter新增付費訂閱服務 每月23港元

【換機計畫】蘋果為韓國LG手機用戶 提供以舊換新iPhone 12計畫

責任編輯：張凱琳