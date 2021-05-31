將於6月13日暫停旺角東站至紅磡站服務 港鐵：將加開免費接駁巴士配合

港鐵今日（31日）公布，將會在6月13日暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，是第五次作出相關安排，為配合當晚紅館活動，港鐵亦將會加開免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍城站。

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港鐵建議乘客當日預早規劃行程，優先改乘其他鐵路綫或交通工具，並呼籲參與當晚紅館活動的市民，優先選乘西鐵綫往返紅磡站並接 駁其他鐵路綫。同時，為方便在活動結束後有需要前往九龍塘站轉乘東鐵綫或 觀塘綫的乘客，港鐵會於晚上約11時起，配合需求加強免費接駁巴士服務， 包括安排額外免費接駁巴士運作及待命。至於當天東鐵綫尾班車(往上水方向)， 會維持於約0時28分於旺角東站開出。

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責任編輯：潘曉豐