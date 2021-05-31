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【千手公關@iM網欄】暑期實習計劃再起動 體驗真實職場生活

名人薈萃 16:14 2021/05/31

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一晃眼已到6月，疫情下甚麼事情也綁手綁腳，尤幸助人的心火仍然熾熱。

過往每年暑假，公司也熱鬧非常，皆因公司總部、各業務單位、以至商業夥伴均開放暑期實習職位予夥伴學校的高中生申請，讓他們體驗真實的職場生活。

公關部每年也支持該項暑期實習計劃，由2012年至今，已有17位中學生曾在公關部當實習生。雖然實習時間只有兩至四個星期，但個別學生在外型、談吐及思想上的變化，令師長嘖嘖稱奇。

當中跟我們甚有緣份的P同學，原本的理想是當獸醫，DSE放榜後，她覺得自己有興趣從事公關工作，便決定修讀傳理系課程。去年她完成大學課程，在加入公關行業之前，選擇先在報館磨練磨練及擴闊人際網絡。眼看她找到自己的志向，有自己的想法，心中喜慰無限。

另一位令我印象難忘的是J同學，她實習首天連自己所屬部門名稱也攪錯，令同事要四出尋人。J同學第一次跟我說話時含羞答答，但一天一天過去，她努力改善，到了實習最後一天，她與眾人分享實習期間的所學所想，與之前的她判若兩人。及後她修讀副學士學位課程，埋頭苦讀，早前向我報喜，原來小妮子已成功考上本地大學的學士學位，成為一位正規大學生!

實習計劃雖然只有短短三、四個星期，但以上兩個例子正好說明其影響力不能小覷，這亦是推動我們在百忙中抽空幫助這些學生的動力。

不少人問，實習機會難求，為何不將機會留給大學生? 我們將實習機會留給基層中學生，讓他們透過不同的活動擴闊眼界，盡早認清個人志向，並朝着目標邁進。更何況，中學生的工作水平及態度絕不比大學生遜色哩!

去年由於疫情嚴峻，實習計劃由原來兩至四個星期的實體活動濃縮至五天的「虛擬體驗」。畢竟隔着電腦屏幕，學生無法感受職場環境和氣氛，效果事倍功半。近日疫情放緩，實習計劃有望重回實體模式，期待迎接新一屆的實習生!

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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