【樓市熱話】投資新商機? 買迷你倉做業主 每月只需2300元 網民：買骨灰龕位更吸引

香港人少地多，不少市民沒有錢又排不上公屋就住劏房。樓價長期高企，公屋無望，劏房租金又持續上升，香港市民終於發展出一項新房屋。近日有網民於網上媒體發文，指自己看到街邊的廣告牌寫着買迷你倉。

網民經歷：

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有網民笑言：「香港已經進化到劏倉，下次格仔舖都可以抄橋！」，有人回應指如果一樣是住格子，他會買骨灰龕位，投資自住一樣合適。亦有網民直言：「騙徒的手法是層出不窮！」

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有人覺得迷你倉倒閉後，住戶不願意搬走的話就是釘子戶。而且每個月要交管理費，買的倉是業主的幾十呎位置，由於沒有買走廊，分分鐘有權不讓住戶經過。

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責任編輯：張瑋婷