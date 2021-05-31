【政府工略】海事處請海事主任 月薪7萬至11萬 究竟咩人合資格申請

不少人都夢寐以求着高薪厚職的工作，但工作的學歷或者要求都相對的大，而這次介紹的工作又是不是一份高薪厚職但要求高的工作呢？海事處請海事主任，月薪70465元至110170元，主要監控和規管港口。職位按公務員聘用條款和服務條件聘用，與此同時，成為公務員後可享附帶福利，當中包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，更可獲得房屋資助。不過職位或須輪班當值或上班候命工作。究竟那些人合資格申請該職位？

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址(信封上的郵戳日期將視為申請日期)，信封面須註明｢申請海事主任職位｣，並確保已經貼上足夠郵資。郵資不足的郵件不會獲派遞至本處，而會由香港郵政視乎情況安排退回或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

在網上遞交申請的人士，須在2021年6月18日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件：

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(c) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本。

申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。獲選參加面試的申請人須於面試當日參加筆試，並通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接獲通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組

查詢電話：2852 4389

截止申請日期(日/月/年) ：11/06/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂