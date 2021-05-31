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【勞資糾紛】餐廳小費誰落袋？　英國Pizza Express被批突然削侍應小費

商業 15:34 2021/05/31

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英國的Pizza Express近日便就小費問題被指不公平，引起爭議。

不少顧客在餐廳結帳時，也會另外給予小費，不過最終小費是如何分配呢？在香港，不同餐廳有不同做法，有餐廳是集合每個月的小費，月底再向員工分配，比例不固定。英國的Pizza Express近日便就小費問題被指不公平，引起爭議。

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英國封城令鬆綁，Pizza Express重新營業後，被指突然更改信用卡或扣帳卡中的小費分配比例。該餐廳的員工工會指，Pizza Express突然改變小費分成制度，聲稱希望可增加廚房員工收入。因此，餐廳獲得的非現金小費當中，侍應獲得的分成由7成減至5成。

工會又指，此舉將令侍應每年收入平均減少2000英磅（約22,025港元）。現金小費雖然仍會全數給予侍應，但由於疫情爆發，不少人亦改用電子支付，已令員工收入大減。

斥Pizza Express擅自改變條款

有Pizza Express的員工認為，顧客未必會知悉貼士僅得一半是落於直接服務他的員工手中。又有員工表示，大部分侍應是賺取最低工資，故貼士收入相當重要。他們強調反對此制度並非因為漠視廚房、清潔員工的付出，而是Pizza Express擅自改變相關條款，有員工在重開的10天前才知道消息。同時員工亦擔心此會令同事之間的關係惡化。

Pizza Express指，餐廳是於去年2月決定更改小費分配比例，只是3月份英國開始封城，致未能實行新制度。而經信用卡或扣帳卡收到的小費是統一集合，由委員會決定如何分配。員工指該委員會是由高層領導，而非員工選出，且無法得知會議記錄。Pizza Express卻稱委員會是由員工主導，又指公司已決定廚房員工將於7月起加薪。

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責任編輯：葉泳珊

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