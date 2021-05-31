【異動股】內地實施「三孩政策」 錦欣生殖升17.5%、好孩子國際升30.9%

▲ 內地放開實施「三孩政策」 錦欣生殖曾升逾兩成、貝康醫療升逾一成半

中共中央政治局今日召開會議，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議指出將進一步優化生育政策，實施「三孩政策」，即一對夫婦可以生育三個子女的政策，並享有配套支持措施。

受消息刺激，三孩政策概念股普遍急漲。錦欣生殖 （01951） 一度升超過兩成，高見23.5元，收市報22.35元，升17.5%，成交13.48億，市值突破560億；貝康醫療 （02170） 升逾一成半，收市報28.2元，升15.1%，成交9161.57萬；好孩子國際 （01088） 升近三成半，收報2.5元，升30.9%，成交2.08億；愛帝宮 （00286） 收報0.73元，升21.7%，成交9113.98萬。

據新華社報道指，是次中共中央政治局會議指出，中國人口總量龐大，近年來人口老齡化程度加深，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女的政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

會議強調，各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。

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記者：梁安琪