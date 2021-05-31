【廣州疫情】廣州單日18宗確診嚴格管控出行 南航跌逾5%、廣深鐵路跌逾3%

▲ 廣州市昨日單日新增18宗確診個案。

廣東省疫情升溫，內地昨日（30日）新增27宗確診病例，其中20宗為本地個案，全在廣東。廣東省衛健委公佈，20宗本地個案中，包括廣州18宗，佛山2宗，大部分為無症狀感染者轉確診。

廣州市荔灣區疫情防控指揮部今日（31日）發布通告，荔灣區即日起對白鶴洞街、中南街全域實施封閉式管理，整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，禁止人員進出。同時實施嚴格健康管理措施，必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道辦配送。

廣州全市暫停培訓機構線下教育及校外託管 「早茶群組」逾10人染疫【下一頁】

廣州將嚴格管控市民出行，5月31日晚10時起，通過廣州機場、鐵路、公路客運站等離穗的非中轉旅客和小型汽車司機乘客人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明。廣深鐵路 （00525） 最新跌3.6%。

受廣東省疫情影響，內地多家航空公司發佈涉及廣州、深圳、佛山航線國內機票的特殊處理方案，限定日期內涉粵航線機票可免費退改簽。

南方航空 （01055） 今日低見5.15元，曾跌6.7%，最新仍跌5.4%，報5.22元；東方航空 （00670） 跌3.3%，國航 （00753） 跌4.5%。

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編輯：陳健婷