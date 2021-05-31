【網民熱話】獨居村居電費竟達逾2千元 一周後再增1千元 網民崩潰求助

由於疫情關係，電力公司不會上門抄錶，只會以估計方式為市民量度家中用了多少度電。因此，很多居民都覺得在疫情期間電費高了不少，但又無法知道實際用量，令他們很煩惱。近日有網民於網上討論區發文，指自己住的村屋可能被偷電了。

網民經歷：

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有網友叫樓主打電話去電力公司查詢，但樓主指電話長期在錄音熱線，打不通。也有網友指樓主應先搞清楚電錶有沒有轉名，如果是樓主名的話可以先不交電費，讓電力公司檢查。

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而且有人指樓主的朋友在胡說八道，因為公屋電箱是63a，而20a才有4400W，不可能夠兩家人用。網民建議樓主可以找一天出門前抄錶，關總掣，回來再看電錶。如果電錶變了就代表不是樓主家的電錶，又或是不止他一個人用。

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責任編輯：張瑋婷