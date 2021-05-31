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致同：漸見中資收購本地企業　未見有私有化趨勢

宏觀解讀 15:19 2021/05/31

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致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，受到疫情影響，本地傳統企業的現金流面臨困境，又料中資收購個案將逐漸增加，又認為未見大批上市公司私有化趨勢。

他表示，中資對上市公司買賣的需求持續，預料本地企業賣盤予中資的趨勢會持續。他又提到，自去年推出《有限合夥基金條例》，預料香港的私募股權投資市場的競爭將會加劇。單計今年首季出售交易中，逾6成的買方為私人公司，他們希望收購上市公司因經營困難而出售的相對低估值資產，從而擴大和增強其投資組合。

湯飈表示，買家對收購能源、資料科技的行業的困境資產（Distressed Asset）有所增加，當中房地產、建築業及非必需消費品行業主導去年企業交易活動。

雖然近期有部分公司進行私有化，不過他認為未見上市公司進行私有化的數字出面急增。他指出，公司進行私有化主要因，估值太低未能反映上市公司的價值及部分公司面臨財務問題而沒法公布審計報告，而透過私有化以免被除牌。

致同（香港）會計師事務所發表《買賣協議研究報告 2021》指出， 去年受疫情嚴重打擊全球經濟，但買賣協議數量按年升約22%至333宗，2019年錄得273宗，當中主要目的是收購與出售業務。

致同合共分析333份在聯交所網站載列2020年香港上市公司及／或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括152宗收購交易及181宗出售交易。

相關文章：致同：去年上市公司買賣協議數量跌一成　料今年交易宗數進一步下跌

記者：謝卓榮

疫情 收購 經濟 除牌 私有化

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