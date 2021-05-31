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【異動股】廣東單日再增20確診個案 航空濠賭股受壓 國航一度急跌逾6%

股樓投資 15:53 2021/05/31

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近日，內地再爆發疫情，據廣東省衛生健康委員會通報，昨日（30日）廣東省內共新增20個本地確診案例，當中有16名確診者並無任何感染症狀。廣州今晚起實施離境限制，居民需持有「健康碼」綠碼方可出城。

【異動股】贛鋒鋰業阿根廷鋰鹽湖項目明年中投產 大和指氫氧化鋰價格將升 股價逆市升近一成  詳情請看[下一頁]

內地疫情反覆使多班航班被逼取消，據內地「飛常準」APP顯示，截至今早9時，廣州白雲機場及深圳寶安機場累計取消航班近500架次。受有關消息影響，內地航空板塊受壓，國航（00753）今早一度跌逾6%，現跌4.5%，報6.17元，成交2.2億元。南方航空（01055）跌4.9%，報5.25元，成交1.3億元；東方航空（00670）跌3.3%，報3.53元，成交5477萬元。

【異動股】大行看好海吉亞醫療收購計劃 股價創歷史高位  詳情請看[下一頁]

另外，濠賭股亦受到拖累，銀娛（00027）、金沙（01928）、永利（01128）均跌逾2%，而美高梅（02282）及澳博（00880）則微跌不足1%。

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撰文 : 趙家盈

經濟 港股 中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 澳博控股（00880） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 健康碼
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