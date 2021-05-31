【異動股】贛鋒鋰業阿根廷鋰鹽湖項目明年中投產 大和指氫氧化鋰價格將升 股價逆市升近一成

大和對內地電池原材料行業發表最新研究報告，當中指氫氧化鋰價格於2021至2023年將升，相信有望成為行業股價催化劑，予贛鋒鋰業（01772）「買入」評級。與此同時，贛鋒鋰業宣布，位於阿根廷鋰鹽湖項目碳西酸鋰一期於明年中投產，並計劃啟動評估二期擴產可行性。兩利好消息帶動下，股價一度高見115.1元，升逾一成，成交額12.1億元。

大和指，該行傾向選擇鋰行業多於其他原料行業，主要基於其平均銷售單價的勢頭，並建議投資者留意存在結構性短缺並具潛在長遠電池原料合約的行業，特別是氫氧化鋰、六氟磷酸鋰及聚偏二氟乙烯等，料有望成為相關行業的股價催化劑。

大行予贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧