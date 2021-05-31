【東京奧運】日媒：或允許觀眾入場觀賽　須出示7天內檢測陰性證明

據日本傳媒報道，東京奧運或允許觀眾入場觀賽，日本政府正考慮相應的防疫措施，包括要求出示７天內的新冠病毒陰性檢測證明。

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距離東奧尚有不足兩個月的時間，日本政府、東京都政府和東京奧組委，將於下月決定會否讓日本觀眾入場觀賽以及相關限制等，正討論其方案等，包括要求所有觀眾提前接受病毒檢測，在入場時提交一星期以內的陰性證明，已經接種疫苗的觀眾就毋須提供證明。至於其他防疫措施，包括觀眾在賽場內必須佩戴口罩，觀戰時禁止飲食和大聲打氣。

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責任編輯：潘曉豐