【異動股】大行看好海吉亞醫療收購計劃 股價創歷史高位

海吉亞醫療（06078）上周四（27日）發公告指，計劃收購廣西省賀州廣濟醫院99%的股權，該收購事項獲多家大行唱好，其中麥格理上調其目標價近25%，股價今日升逾一成，高見90.55元，創歷史高位，最新報90.35元，仍升11.1%，成交額4億元。

麥格理指，海吉亞醫療透過收購賀州廣濟醫院進軍南中國市場，而該醫院為當地唯一一間擁有放射線療法器材的醫院。報告指，公司管理層有信心將該醫院的毛利率由16%上調至30%，撇除壞帳後的淨毛利率可由9%上調至19%。該行認為，該醫院今年盈利可按年增長90%，明後兩年則分別增長44%及36%。

【快手 1024】快手業績不似預期 首季虧損按年擴大89% 多間大行齊齊削目標價【見下頁】

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報告又指，海吉亞醫療旗下聊城醫院將於今年開業，因此上調其2021至2023年每股盈利預測分別7%、20%及3%，目標價由76.21元上調近25%至94.76元，重申對其「跑贏大市」評級。

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記者：郭秀慧