  • 31°C
香港時間 : 2021531日 (一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：小注進場 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:10 2021/05/31

分享：

恒指全日收報29151點，升27點，大市總成交1,522億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美債息回落，國際金融股友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 拖低大市；相反，新經濟股、醫藥股造好，恒生科指反彈1.8%至8104點。

板塊輪動下，憧憬港股向上突破，投資者可考慮小注進場。後市重要阻力為29405點。

友邦滙豐候低吸  美團支持263元

友邦跌3.9%至99.2元，支持看95、91.5元，該水平中綫可分注吸納。滙豐跌3%至49.3元，支持看47元，該水平可考慮分注吸納。

新經濟股方面，美團 （03690） 績後大幅反彈10.9%至294元，若掉頭失守263元，宜走貨。美團中綫投資價值不如騰訊 （00700）

金蝶 （00268） 升6.9%至31.6元，若守住29.25元，可續持貨。赤子城科技 （09911） 升7.6%至6.93元，支持為6.36元。錦欣生殖 （01951） 升17.5%至22.35元，支持看21.15元。微創醫療 （00853） 升7.3%至64.9元。春立醫療 （01858） 升3.9%至28元，支持看25.5元。以上股份亦可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰小米、赤子城科技、錦欣生殖、貝康醫療、微創醫療、春立醫療︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：震倉定收割？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/28
【ET講股通】梁耀康：震倉定收割？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：待確認真突破 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/27
【ET講股通】梁耀康：待確認真突破 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：留意資金流向 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/26
【ET講股通】孫運喜：留意資金流向 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
梁耀康：3科技股績前先避 同場加映答股環節（立即收看）
2021/05/24
梁耀康：3科技股績前先避 同場加映答股環節（立即收看）
【ET講股通】孫運喜：爭奪戰 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/18
【ET講股通】孫運喜：爭奪戰 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
騰訊控股（00700） 春立醫療（01858） 微創醫療（00853） 錦欣生殖（01951） 赤子城科技（09911） 金蝶國際（00268） 港股 美團－W（03690） 友邦保險（01299） 投資推介

上一篇文章

【友邦股價】友邦委任攜程CEO孫潔為獨立非執行董事 6月1日起生效

下一篇文章

【港股市況】恒指拗腰全日升27點收29152點　美團升一成、騰訊升近3%、三孩政策股錦欣生殖升近兩成　（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）