【ET講股通】梁耀康：小注進場 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報29151點，升27點，大市總成交1,522億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美債息回落，國際金融股友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 拖低大市；相反，新經濟股、醫藥股造好，恒生科指反彈1.8%至8104點。

板塊輪動下，憧憬港股向上突破，投資者可考慮小注進場。後市重要阻力為29405點。

友邦滙豐候低吸 美團支持263元

友邦跌3.9%至99.2元，支持看95、91.5元，該水平中綫可分注吸納。滙豐跌3%至49.3元，支持看47元，該水平可考慮分注吸納。

新經濟股方面，美團 （03690） 績後大幅反彈10.9%至294元，若掉頭失守263元，宜走貨。美團中綫投資價值不如騰訊 （00700） 。

金蝶 （00268） 升6.9%至31.6元，若守住29.25元，可續持貨。赤子城科技 （09911） 升7.6%至6.93元，支持為6.36元。錦欣生殖 （01951） 升17.5%至22.35元，支持看21.15元。微創醫療 （00853） 升7.3%至64.9元。春立醫療 （01858） 升3.9%至28元，支持看25.5元。以上股份亦可留意。

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