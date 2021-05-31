【新股IPO】 二手平台「愛回收」擬到美國上市 京東為最大股東

二手平台「愛回收」傳已向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，申請在紐交所上市。有外媒稱預計公司初步集資1億美元（約7.8億港元）。當中一大特色是京東 （09618） 有份投資。

京東於2019年領投「愛回收」5億美元融資，目前更是「愛回收」的最大股東，持有34.7%股權，其更促使其自營的二手商品市場「拍拍」與「愛回收」進行戰略合併。「愛回收」的其他主要股東亦包括天圖投資，五源資本（晨興資本）。

是次公司上市集資用途據了解將用於改善技術能力、產品多元化、擴張門店網絡和銷售渠道以及一般企業用途。至於公司業績方面，「愛回收」去年全年虧損4.71億人民幣，上季則虧損9400萬元人民幣，按年收窄一半。

「愛回收」作為內地的電子產品回收平台，主要經營回收二手電話、電腦、相機等並在網上重新出售，在內地有755家綫下分店。

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責任編輯 : 陳子謙