【加密貨幣】《富爸爸窮爸爸》作者：比特幣大跌是好消息　跌至27000美元或再入市

比特幣近期走勢疲弱，早前一度跌至接近30,000萬美元。暢銷理財書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）本周日（5月30日）表示，比特幣暴跌是一個「好消息」，又稱自己有可能待比特幣跌至27,000美元時入市。

不過他亦補充道，這還要取決於環球宏觀經濟環境。他稱問題關鍵不在於銀、黃金、還是比特幣，而是在於政府、聯儲局以及華爾街的無能，「要記得2000年時，黃金的價格是300美元」。

【加密貨幣】摩根大通CEO以大麻比喻比特幣 警告買家要「當心」【下一頁】

清崎認為政府狂印鈔票、過度的刺激政策和美元貶值，皆令黃金、比特幣更加吸引，他稱自己偏愛黃金和白銀，指其是「上帝的貨幣」。他還曾在今年4月比特幣尚處於5.5萬美元水平時，預測比特幣價格將在五年內攀升至100萬美元以上。

根據Coindesk報價數據，截至本周一（5月31日）下午4時30分，比特幣報36,137美元，市值為6765.7億美元，較4月高位已經跌逾44%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男