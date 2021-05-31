【iBond 2021】iBond 6月1日開始認購 不可不知的注意事項

經濟受疫情影響，復甦速度仍然緩慢，不少市民都希望能在投資上得到保障。政府推出2021年通脹掛鈎債券(iBond)。iBond 2021亦首次將目標發行總額提升至150億元，視乎市場反應，或可上調至最高200億元。

【iBond 2021】加碼至最多200億發行額 金管局推出第八批iBond 定息不少於2厘（附認購詳情） 【下一頁】

【iBond 2021】 金管局明天公布iBond發行事宜 發行至少150億元 【下一頁】

iBond的優點是每6個月可獲派息一次，息率更與本港通脹率掛鈎，而當債券到期時政府亦會全數付清本金。與此同時，iBond可在港交所進行買賣，因而吸引部分投資者以「短炒」的形式獲利。而iBond的最大賣點就是設最低回報保證，其固定息率為2厘，並且不會因通縮而帶來零回報，因此不少人更視它為政府的「另類派錢」。

申請iBond 2021十大須知：

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三大注意事項：

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責任編輯：羅浩濂