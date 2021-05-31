【疫市營商】一站式韓國超市及美食專門店　6月落戶北角匯

▲ 港島韓國街佔地近4,000呎，齊集6大人氣韓國品牌。

韓國飲食文化在香港愈來愈受歡迎。為迎合這趨勢，今個6月，新世界韓國食品集團宣布，將「韓國食品街概念」首次引進港島區，選址北角匯打造一站式韓國超市及美食專門店，提供韓國美食新選擇。

【疫市營商】Sony馬來西亞廠房推進自動化 冀將生産成本減7成

港島韓國街佔地近4,000呎，齊集6大人氣韓國品牌，當中包括Kimchi Factory、Body & Me、Chef & Taste、O'taste、Banchan及New World Mart ，由當地直送凍肉、時令水果及食材、保健食品、超市零食，到各款泡菜及韓式伴菜、現煮料理Dosirak (韓式便當)及紫菜飯卷等，全都一應俱全。

新世界韓國食品集團表示，是次逆市擴展版圖，旨在惠及港島區的客群。集團看好北角匯乃區內唯一大型商場，加上鄰近港鐵站、巴士總站及碼頭，為港島區之核心樞紐，故深信選址北角，能方便未能飛往當地的港島區人士提供一站式韓國美食新選擇。

身分證含KOREA其中3字即有折

「港島韓國街」將於6月正式開張，以「맛」（滋味）為主題，送上近100項新店限定折扣及優惠，更獨家推出「KOREA」禮遇。於6月1日至7月3日，只要你的英文姓名含「K、O、R、E、A」其中3個英文字母，於付款時即場出示你本人附有相片之身分證明文件，即可享正價貨品9折優惠。

【疫市營商】豪華汽車銷量反彈 勞斯萊斯重啟高規格訂製服務 全面由車主設計

責任編輯：蘇穎琪