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【美股焦點】美國陣亡將士紀念日　美股周一休市

股樓投資 15:59 2021/05/31

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上周五（5月28日），美國總統拜登（Joe Biden）宣布總值6萬億美元的2022財政年度預算，帶動美股造好。以全周來計，道指單周累升0.95%，標指全周升1.2%，納指則升2%。本周一（5月31日）是美國陣亡將士紀念日，美股將休市一日。

【美股戰報】僅比歷史高位低 0.8% 標普500本周上漲1.16%【下一頁

展望本周，周五（6月4日）公布的5月就業數據值得留意，市場料5月非農新增職位達66.3萬份個，遠高於前值的26.6萬個，失業率預期將進一步降至5.9%，而平均時薪的按年增幅料升至1.6%。

【抗通脹策略】金價突破1900美元　一文看清黃金投資方法【下一頁

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除了非農數據以外，市場亦關注白宮動向。拜登早前提出的基建計劃一直未有定論，早前拜登團隊已經將2.3萬億美元基建計劃，削減25%至1.7萬億美元，但雙方一直仍在多方面有較大分歧。共和黨議員則於上周五提出了9,280億美元的基建反建議方案。

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编辑：李勝男

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