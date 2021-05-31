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為應對低生育率及人口老化 內地實施三孩政策

環球政經 16:00 2021/05/31

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內地第7次人口普查結果顯示，社會面對出生率低和人口老化等問題，為此內地今（31日）宣布實施三孩政策。中共中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源禀賦優勢。

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就人口老化問題，會議指出要漸進實施延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

各級黨委和政府要健全完善老齡工作體系，加大財政投入力度，完善老齡事業發展財政投入政策和多渠道籌資機制，為積極應對人口老齡化提供必要保障。

另外，就低出生率方面，會議強調要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。

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會議又提到要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策。

此外要建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參與的扶助關懷工作機制，維護好計劃生育家庭合法權益。要深化國家人口中長期發展戰略和區域人口發展規劃研究，促進人口長期均衡發展。

 

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撰文 : 陳楚琨

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