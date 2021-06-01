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【ETF互掛】香港上海首批互掛ETF登場、3033首登內地　歐冠昇：兩地交易所深化合作

宏觀解讀 10:42 2021/06/01

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【ETF互掛】香港上海首批互掛ETF明天登場　南方東英科指ETF3033登內地、資產破百億

香港交易所 （00388） 和深圳交易所去年10月完成首批ETF互掛，最新與上交所在ETF互掛取突破。南方東英和內地華泰柏瑞合作互掛ETF，南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF今日（6月1日）在上海掛牌，並預告吸資11.7億人民幣，令3033的資產規模突破100億元。

雖然近期科技股表現反覆，南方東英3033依然從一手市場不斷吸資，包括上周五獲淨流入2.25億元。

與此同時，南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF （03134） 會在香港掛牌，通過QFII聯接已在上交所上市的華泰柏瑞中證光伏產業ETF。南方東英表示，3134上市起始價格約為每股8港幣，每手交易為100股，並已獲5300萬元人民幣的初始投資。

港交所行政總裁歐冠昇指，先後與深圳、上海交易所達成ETF互掛，見證兩地交易所的深化合作，會繼續探討和研究推動ETF通的相關工作，務求貫徹我們一直以來的戰略重點 — 為市場提供更多投資選擇和機會、加強與內地資本市場的連繫。

香港交易所買賣產品數目和資產管理規模創新高，至5月28日，在香港上市的ETF超過140隻，每日成交額超過76億元（相比2020年的平均每日成交額為64億元），管理資產規模達4,000多億元。

美團續升7%、快手創上市新低後反彈6%，可見【下一頁】

至上午10時40分，隨資金重回科技股，3033今日回升1.2%，暫報8.14元，成交5900萬元。南方中證光伏3134首日早段跌2.4%，最新報7.735元，成交443萬元。

南方東英表示，新引入香港的3134會追蹤中證光伏產業指數，投資內地光伏產業鏈包括上游端的原料、中游端的光伏電池和元件以及下游端的光伏系統內，50大A股股份。至3月底，該指數的總市值已達到15,680億元，過去12個月的回報率為100.84%。

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記者：麥德銘

ETF 南方恒生科技（03033） 香港交易所（00388） 恒生科技指數 香港交易及結算所有限公司 上海證券交易所

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