▲ 【ETF互掛】香港上海首批互掛ETF明天登場 南方東英科指ETF3033登內地、資產破百億

香港交易所 （00388） 和深圳交易所去年10月完成首批ETF互掛，最新與上交所在ETF互掛取突破。南方東英和內地華泰柏瑞合作互掛ETF，南方東英恒生科技指數ETF （03033） 的聯接ETF明日（6月1日）在上海掛牌，並預告吸資11.7億人民幣，令3033的資產規模突破100億元。

雖然近期科技股表現反覆，南方東英3033依然從一手市場不斷吸資，包括上周五獲淨流入2.25億元。

與此同時，南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF （03134） 明日會在香港掛牌，通過QFII聯接已在上交所上市的華泰柏瑞中證光伏產業ETF。南方東英表示，3134上市起始價格約為每股8港幣，每手交易為100股，並已獲5300萬元人民幣的初始投資。

南方東英表示，新引入香港的3134會追蹤中證光伏產業指數，投資內地光伏產業鏈包括上游端的原料、中游端的光伏電池和元件以及下游端的光伏系統內，50大A股股份。至3月底，該指數的總市值已達到15,680億元，過去12個月的回報率為100.84%。

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記者：麥德銘