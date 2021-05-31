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【東京奧運】日本擬允現場觀賽 限制多多料吸引力大減

環球社會熱點 14:38 2021/05/31

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日本民眾對如期舉辦東京奧運仍是一片不看好，但日媒卻指日本政府有意允許觀眾入場觀看東京奧運賽事。惟入場觀眾要出示新冠疫苗接種文件，或新冠病毒測試陰性證明，而且限制非常多。報道出街後引來日本民眾熱議，有網民質問東京奧運限制甚多情況下，花費巨額買門票及做測試意義何在。

南韓反對東京奧運官網 將獨島標為日本領土 【下一頁】

距離東京奧運開幕不足兩個月，日本媒體《讀賣新聞》周一（31日）報道，日本政府正考慮讓當地民眾入場觀賽方案，包括要求觀眾出示疫苗接種記錄，或1周以內有效的新冠病毒測試陰性證明。報道指，日本當局將在6月公布相關措施。

據悉，觀眾入場後亦會被禁止進食、大聲歡呼及與他人擊掌，全程需佩戴口罩。報道一出即引來日本民眾熱議，社交平台Twitter上「陰性檢測證明」已成熱門標籤，有逾2.6萬次轉發。Twitter上有日本網民質疑，當進食、歡呼及擊掌都被禁止時，花費巨額購買門票及進行測試的意義何在。

歐盟撐日本如期舉行東京奧運 提供1億劑疫苗 【下一頁】

日本內閣官員長官加藤勝信回應表示，未知相關議題的任何決定。他承認，若要奧運取得成功需考慮民眾感受，但強調舉辦方需確保防疫措施有效，能夠安全舉辦賽事。東京奧委會未對報道作出回應。

另外，日本媒體《日經新聞》公布最新民調結果顯示，超過6成民眾認為應延遲甚至取消舉辦奧運，與其他媒體早前民調結果一致。

責任編輯：李俊儀

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