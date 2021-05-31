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【英國王室】梅根幾時生？小公主最可能叫呢個名

環球社會熱點 14:02 2021/05/31

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哈里王子與夫人梅根移居美國加州後，梅根宣布再懷孕，更公布第二胎將會是一名女嬰。英媒指哈里梅根一直對預產期保密，外界估計梅根可能於未來數周内分娩。根據博彩公司的賭盤賠率顯示，哈里梅根最有可能為愛女取名為戴安娜來紀念已故戴安娜王妃。

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英名嘴稱戴安娜無悔接受專訪 但一次就夠 【下一頁】

  • 梅根會在何時分娩？

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）未有直接公布實際預產期，外媒估計她可能在6月初至7月分娩。

因為王夫菲臘親王4月初去世，並於同月17日在溫莎堡舉行喪禮。但梅根醫生建議她避免乘搭飛機，她最後沒有飛回英國出席喪禮。

醫生一般建議孕婦在懷孕 36 周後不要坐飛機，由此推算梅根預產期可能是在6月初。

也有指梅根可能會在7月1日前後分娩，而7月1日正是哈里亡母戴安娜王妃（Princess Diana）的誕辰。

【英國王室】哈里瞓著無聽電話 僅早外界知阿爺死訊1個鐘 【下一頁】

  • 哈里梅根愛女名字會是戴安娜？

根據博彩公司Oddschecker的賠率，該公司預測哈里梅根最有可能為女兒命名為戴安娜（Diana），以下為部分熱門候選名字的賠率：

名字 賠率
Diana（向戴安娜王妃致敬）    1賠4
Allegra 1賠11
Isabella 1賠12
Abigail / Alice 1賠14
Phillipa（向菲臘親王致敬）  1賠16

就連名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和王儲查理斯夫人卡米拉（Camilla）也成為候選名字，Oprah及Camilla於Oddschecker賠率分別是1賠50及1賠66。

至於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的名字亦突圍而出，Kamala於Oddschecker賠率為1賠16。

責任編輯：鄭錦玲

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