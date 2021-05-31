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【芯片短缺】Intel CEO重申　芯片供應短缺可能持續數年

科技 14:15 2021/05/31

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晶片大廠Intel行政總裁Pat Gelsinger今（31日）出席台北國際電腦展覽會線上會議中再次重申，生態系統仍需要數年時間，才能完全解決代工產能、組件短缺的問題。

全球芯片短缺情況持續，嚴重影響汽車產業及電子產業。晶片大廠Intel行政總裁Pat Gelsinger今（31日）出席台北國際電腦展覽會線上會議中再次重申，全球芯片在新冠肺炎爆發期間，出現週期爆炸性的成長，全球供應鏈帶來龐大的壓力，預計需要數年的時間才能解決。

【華為禁令】美國聯邦通信委員會考慮擴大華為、中興禁令　禁止私人採購行為

【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓

路透社報道指，Pat Gelsinger提到，芯片短缺問題已嚴重影響到汽車產線及消費型電子產品等領域暫停生產。雖然半導體產業現時已採取措施應對短期內的問題，但生態系統仍需要數年時間，才能完全解決代工產能、組件短缺的問題。

他早前就透露，Intel計劃在6到9個月內開始生產芯片，以解決美國汽車廠的短缺問題。同時也會投資200億美元（約1552億港元）在美國亞利桑那州設置2座新廠，擴大先進製程芯片生產。

除此之外，Intel奧運計畫總經理Rick Echevarria也在會上指出，該公司將於與奧林匹克運動會（Olympic Games）合作，在東京奧運舉辦期間，將與十多位世界級合作夥伴，於主辦城市的80%場館提供新技術，包括「3D運動員追蹤技術（3DAT, 3D Athlete Tracking Technology）」，進行運動員細緻骨骼動作分析。

【芯片生產】美國將投資520億美元投資芯片科技業　計劃建7至10間新廠房

責任編輯：曾曉汶

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