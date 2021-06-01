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【美股期貨】道指期貨升160點　歐股普遍漲逾1%（不斷更新）

股市 17:15 2021/06/01

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美國周一公眾假期休市，美股期貨周二於亞洲時段靠穩，道指期貨微升8點，納指期貨升不足0.1%。美國今日將公布5月Markit製造業採購經理人指數終值、5月ISM製造業採購經理人指數、4月營建支出。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【17：13】歐股集體向上，德國DAX30指數升近1.4%；法國CAC40升0.8%；意大利富時MIB升1.2%；英國富時100升近1.3%。

【17：12】道指期貨升161點，報34674點；標指期貨升15點，報4218點；納指期貨升47點或0.3%，報13733點。

【12：18】道指期貨升8點，報34521點；標指期貨升不足1點，報4202點；納指期貨升3點或0.03%，報13690點。

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

 

==以下5月31日（周一）股市==

美國陣亡將士紀念日，美股休市。美股未有重大新聞，道指期貨跌57點，標指跌0.2%，納指期貨跌0.1%。

美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，帶動美國股市上周五造好。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

展望本周，市場聚焦美國就業數據，包括周四公布有「小非農」之稱的5月ADP報告；周五公布的5月非農業新增職位。另一市場焦點為聯儲局本周公布經濟報告褐皮書，市場繼續關注局方對經濟及通脹的看法。

另外，周二將有美國的ISM製造業PMI數據公布；周四將公布服務業PMI數據。市場預計這兩項數據都將表現強勁，但是供應鏈短缺和價格上漲的問題也不容忽視。

記者：吳敏芳

美股 褐皮書 指數期貨 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局 通脹 美國 道瓊斯工業平均指數

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