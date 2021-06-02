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【美股市況】道指升90點 紐約期油升逾2% 黑莓漲15%（不斷更新）

股市 02:50 2021/06/02

分享：

美股早段，道指升幅收窄至不足百點，納指倒跌逾0.2%。數據方面，美國5月Markit製造業PMI終值錄得62.1，高於預期的61.5，續創2007年5月有記錄以來新高。美國5月ISM製造業PMI為61.2，高於預期，前值為60.7。

另外，美國4月營建支出按月升0.2%，低於預期，前值為升0.2%。

國際油價飈，石油出口國組織與盟友(合稱為OPEC+)開會後決定，維持7月增產決定不變，紐約期油曾升3.8%，倫敦布蘭特期油更升穿71美元。

聯儲局副主席夸爾斯仍預計，近期美國通脹上漲是暫時的，又指若持續性地存在高通脹，聯儲局有應對的工具；美國在實現充分就業方面還有很長的路要走。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：50】道指升90點或0.3%, 報34619點；納指升20點或0.2%, 報13769點；標指升2點

【02：34】黑莓(BB.N)漲幅擴大至15%，報11.59美元。

【02：33】紐約7月原油期貨收漲1.40美元，漲幅2.11%，報67.72美元。 

【01：51】紐約 8月黃金期貨收跌0.02%，報1905.00美元。

【01：46】道指升幅收窄至24點，報34553點；納指跌12點或0.1%，標指跌5點；紐約期油暫升2.2%, 報67.78美元, 美滙指數持平於89.826

【00：24】道指升97點或0.3%, 報34626點；納指跌6點或0.05%, 報13742點；標指升1點；美元續走弱，美滙指數報89.79

【23：31】油組及其盟友（OPEC+）維持7月增產決定不變，刺激國際油價急升，紐約期油曾升3.8%至68.87美元，倫敦布蘭特期油更升穿71美元

【23：25】【電動車】蔚來、小鵬5月交付量按年增長強勁 蔚來升7.2%、小鵬升6.3%

【23：24】道指升113點，納指跌0.2%。中概股維持強勢，拼多多（美：PDD）升12%。

【22：23】道指升92點，納指倒跌近0.3%。

【22：22】【美國經濟】美國ISM製造業PMI報62.1　勝預期

【21：45】美國PMI繼續創新高，美國10年債息升逾2%，現報1.63厘。美股方面，道指升幅收窄至142點，納指幅收窄至0.2%。

【21：30】美股開市，道指高開263點，報34792點，納指升0.5% ，報13826點，標指升29點，報4233點。

【21：28】【美股焦點】AMC院線盤前升20%　向基金公司發行850萬股集資近18億

【19：25】美股期貨升幅擴大，道期升逾250點，納期升近0.5%。

【17：13】歐股集體向上，德國DAX30指數升近1.4%；法國CAC40升0.8%；意大利富時MIB升1.2%；英國富時100升近1.3%。

【17：12】道指期貨升161點，報34674點；標指期貨升15點，報4218點；納指期貨升47點或0.3%，報13733點。

【12：18】道指期貨升8點，報34521點；標指期貨升不足1點，報4202點；納指期貨升3點或0.03%，報13690點。

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

 

==以下5月31日（周一）股市==

美國陣亡將士紀念日，美股休市。美股未有重大新聞，道指期貨跌57點，標指跌0.2%，納指期貨跌0.1%。

美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，帶動美國股市上周五造好。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

展望本周，市場聚焦美國就業數據，包括周四公布有「小非農」之稱的5月ADP報告；周五公布的5月非農業新增職位。另一市場焦點為聯儲局本周公布經濟報告褐皮書，市場繼續關注局方對經濟及通脹的看法。

另外，周二將有美國的ISM製造業PMI數據公布；周四將公布服務業PMI數據。市場預計這兩項數據都將表現強勁，但是供應鏈短缺和價格上漲的問題也不容忽視。

記者：吳敏芳

美股 褐皮書 指數期貨 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局 通脹 美國 道瓊斯工業平均指數

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