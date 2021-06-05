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【美股市況】道指升128點　納指升1.4%　Tesla漲逾4%擬印度測試（不斷更新）

股市 01:38 2021/06/05

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美國公布最新就業數據。美國5月季調後非農就業人口新增55.9萬人，低於預期的67.5萬人，前期修正為27.8萬人。至於失業率，美國5月失業率為5.8%，低於預期的5.9%，前期為6.1%。另外，5月平均時薪按月升0.5%，高於預期的0.2%，前期為0.7%，按年則升2%，高於預期的1.6%，前期修正為0.4%。

美股開市，道指升122點，報34699點。標指升20點，報4213點。納指升0.6%，報13693點。

彭博社報道，七國集團（G7）接近就美國總統拜登15%的全球最低公司稅稅率建議達成共識，各方財長們可能會在6月4至5日倫敦會議期間敲定協議。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：46】紐約 8月黃金期貨收漲1.0%，報1892.00美元，本周累跌約0.7%。

【01：26】以太坊站上2700美元，日內跌幅縮窄至5.48%。

【01：10】道指升128點或0.4%，報34705點；納指升192點或1.4%，報13806點；標指升29點或0.7%，報4222點。美滙指數反覆走軟，險守90水平，暫跌0.4%, 報90.14，即市曾低見90.02。Tesla（美：TSLA）漲幅擴大至4.5%

【00：37】Facebook稱暫停前美國總統特朗普帳號兩年，直至2023年

【23：42】Square總裁、CEO兼聯合創始人Jack Dorsey表示，該公司正考慮生產面向比特幣的硬件錢包。

【22：38】道指升125點，納指升逾1%。Tesla（美：TSLA）漲近4%，擬7至8月印度測試Model 3。

【21：30】美股開市，道指升122點，報34699點。標指升20點，報4213點。納指升0.6%，報13693點。

【20：49】道指期貨升58點，納指期貨升0.1%。

【20：30】美國公布最新就業數據。美國5月季調後非農就業人口新增55.9萬人，低於預期的67.5萬人，前期修正為27.8萬人。至於失業率，美國5月失業率為5.8%，低於預期的5.9%，前期為6.1%。另外，5月平均時薪按月升0.5%，高於預期的0.2%，前期為0.7%，按年則升2%，高於預期的1.6%，前期修正為0.4%。

【17：55】【美國通脹】聯儲局前經濟學家：狂熱通脹壓力將紓緩　人口老化等因素會抑制總需求

【17：54】道指期貨跌29點，報34538點；標指期貨持平，報4191點；納指期貨升3點，報13532點。

【12：41】道指期貨跌不足1點，報34566點；標指期貨跌不足1點，報4190點；納指期貨跌10點或近0.1%，報13518點。

【10：35】比特幣標籤再加心碎符號　馬斯克帖文令比特幣又受挫

【08：30】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易　估值約400億美元超Grab

【08：00】特斯拉5月內地訂單按月腰斬　Tesla股價昨跌半成

【07：30】聯儲局初見收水，計劃沽售因疫情而買入的公司債，紐約儲行率先於下周出售公司債券ETF ； 加上勞工數據大幅高於預期，美10年債息周四上升，美滙指數抽高，道指曾挫265點，收市跌23點，報34577點。標指跌0.4%，報4192點。納指收市下滑逾1%，報13614點。

 

==以下6月3日（周四）股市==

儲局連續表現退市迹象，美聯儲繼指逐步出售去年疫情期間買入的公司債後，再宣布於6月7日開始，逐步減持企業債。加上美國連續兩個主要勞工數據均強勁，債價即惹沽壓，債息抽升，美滙指數升0.6%，納指收市跌1%，道指跌23點。

【美國經濟】美聯儲計劃逐步出售公司債　稱做法與貨幣政策無關

即睇美股收市：

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地緣危機升溫，俄羅斯表示，計劃將主權基金美元儲備削至零。

美國公布上周初領失業救濟人數、ADP就業人數變動、5月ISM非製造業採購經理人指數等數據。

美股午市時段，美10年債息漲穿1.62厘，刷新即市高位，升逾3.5點子，暫報1.6233厘，美國5月ISM非製造業指數發布後，美債息漲幅擴大至逾3.4點子。

【美國經濟】美國5月ADP私人就業職位增97.8萬　超預期　一文看清ADP數據

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至38.5萬低於預期　續疫後最低　一文看清美國失業救濟金人數

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港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌23點，收報34577點，標指跌0.4%，收報4189點，納指跌1%，收報13614點。

【02：35】美股三大指下跌， 道指跌11點， 報34589點；納指跌122點或0.9%，報13633點；標指跌12點或0.3%，報4196點；Tesla股價跌逾4%，較早時曾跌4.4%

【02：31】紐約7月原油期貨收跌0.02美元，跌幅0.03%，報68.81美元。倫敦布蘭特8月原油期貨收跌0.04美元，跌幅0.05%，報71.31美元。

【01：55】紐約 8月黃金期貨收跌1.9%，報1873.30美元，創最近兩周收盤新低。

【01：47】市場消息指特斯拉在中國的月淨訂單，從4月份的超過1.8萬輛，減半至5月份的約9,800輛，特斯拉（Tesla）股價跌3.3%

【01：16】道指升幅收窄至15點，報34615點；納指跌104點或0.8%，報13651點；標指跌9點；美滙保持升勢，暫升0.7%至90.53，美10年期債息1.6216厘， 升逾3.4點子

【00：58】AMC院線股價上揚逾7美元，使得全日跌幅收窄至8%，股價回升至55美元上方，此前即市股價曾急挫39.79%。AMC院線宣布，完成1155萬股配售，募集資金約5.874億美元（約45.8億港元），均價大約為每股50.85美元。

【00：18】美10年期債息升穿1.62厘，美滙升0.7%， 報90.51，道指升33點或0.1%， 報34633點；納指跌121點或0.9%，報13634點；標指跌0.2%

【23：48】道指升44點或0.1%，報34645點，納指跌127點或0.9%， 報13628點；標指跌0.2%， 報4199點； 現貨金跌2%，報1870.03美元

【23：08】道指倒升30點，受默克藥廠、高盛等大幅上升帶動。

【21：30】道指跌172點，報34428點，納指跌0.8%，報13641點，標指跌25點，報4182點。

【20：36】美國連續兩個主要勞工數據均強勁，債價即惹沽壓，債息抽升，美股期貨持續受壓，道指期貨跌183點，納指期貨跌1%。

【19：40】地緣危機升溫，俄羅斯表示，計劃將主權基金美元持份削至零，美滙指數暫升0.2%，道指期貨曾跌220點，納指期貨曾跌1%

【18：39】道指期貨跌154點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌71點。歐洲股市受壓，德股跌0.5%，法股跌0.4%，英股跌0.9%。

【美國經濟】美聯儲計劃逐步出售公司債　稱做法與貨幣政策無關

【12：39】道指期貨升12點，報34602點；標指期貨升2點，報4209點；納指期貨升15點或0.1%，報13688點。

【12：38】蘋果：App Store去年促成逾5萬億元交易　按年升24%

【09：30】AMC股價續颷升近一倍　市值超越GameStop、更勝標普500指數中一半公司

【08：30】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令　瞄準國防及監控行業

【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

 

==以下6月2日（周三）股市==

美股在周四及周五的勞工數據及就業報告前，輕微上升，道指收市升25點，收報34600點，受Visa升3.03美元及油企帶動。標指升0.1%，收報4208點，納指升0.1%，收報13756點。Tesla跌3%。

散戶愛股炒作最觸目，AMC娛樂控股升100%，高斯電子KOSS升69%，黑莓升32%。值得留意的是，AMC連日雄霸美股成交榜，成交再達396.08億美元，已非散戶級的交易，成交額佔總發行股數逾100%，炒味濃郁，資金動力強勁。

AMC成交資料（以成交額計）
日期 成交額（億美元） 市值（億美元） 成交額相對市值比率
2/6 396.98 281.6 141%
1/6 158.58 144.2 110%
28/5 194.85 117.6 166%
27/5 173.69 119.4 145%
26/5 71.43 88.1 81%

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焦點新聞︰

儲局褐皮書： 經濟加速擴張 物價壓力續增

【電動車】蔚來、小鵬、理想5月交付量一文睇清　理想汽車交付量增長101%（不斷更新）

高盛：2024年前不必太擔心美股市場高估值　惟年內上升空間或不大

即市走勢︰

【04：00】道指收市升25點，收報34600點，標指升0.1%，收報4208點，納指升0.1%，收報13756點。

【01：27】 美股升幅收窄，道指升7點，散戶抱團炒作股AMC升幅一度擴大至115.6%；中段觸發熔斷而短暫停牌。Tesla（美：TSLA）跌3.5%。

【23：25】美股升幅擴大，道指升107點，標指升13點，均升0.3%。納指升24點或0.2%，報13760點。Tesla（美：TSLA）跌近3%。中概股富途（美：FUTU）跌逾5%。

【22：10】道指升58點，標指升8點，均漲2%。納指升17點或0.1%，報13754點。Nvidia（美：NVDA）漲逾2%，高見667.196美元，創歷史新高。

【21：30】美股開市，道指高開62點，報34638點，納指升0.06%，報13744點，標指升4點，報4208點。AMC院線升逾18%，見38美元。

【16：33】散戶抱團股再大漲，AMC院線（美：AMC）盤前急升兩成，報38.55美元。

【12：17】道指期貨升10點，報34560點；標指期貨升不足1點，報4198點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13642點。

【11：15】全球最大肉類生產商JBS遭黑客攻擊　影響美國近四分一牛肉供應量

【11：10】美SEC據報指特斯拉Tesla未能監督馬斯克的Twitter帖文

【10：25】OPEC+維持7月增產決定不變　國際油價上升

【10：20】台積電4納米製程提前一季試產 推5納米車用晶片製程技術

【08：00】Zoom績勝預期惟憂放緩　股價盤後曾跌半成

【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。

 

==以下6月1日（周二）股市==

美股走勢反覆，道指收市升45點，收報34575點，標指跌2點，收報4202點，納指跌0.1%，收報13736點。數據方面，美國5月Markit製造業PMI終值錄得62.1，高於預期的61.5，續創2007年5月有記錄以來新高。美國5月ISM製造業PMI為61.2，高於預期，前值為60.7。另外，美國4月營建支出按月升0.2%，低於預期，前值為升0.2%。

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高盛：2024年前　不必太擔心美股市場高估值

聯儲局副主席夸爾斯仍預計，近期美國通脹上漲是暫時的，又指若持續性地存在高通脹，聯儲局有應對的工具；美國在實現充分就業方面還有很長的路要走。

國際油價飈，石油出口國組織與盟友（合稱為OPEC+）開會後決定，維持7月增產決定不變，紐約期油曾升3.8%，倫敦布蘭特期油更升穿71美元。

聯儲局副主席夸爾斯：仍預計美國通脹上漲僅暫時

【儲局理事】布雷納德：美經濟與儲局目標仍有距離　

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即市走勢︰

【04：00】道指收市升45點，收報34575點，標指跌2點，收報4202點，納指跌0.1%，收報13736點。

股份 變幅
AMC娛樂控股 +22.1%
黑莓 +14.7%
GameStop（GME） +12.1%
高斯電子KOSS +4.7%

【02：50】道指升90點或0.3%， 報34619點；納指升20點或0.2%， 報13769點；標指升2點

【02：34】黑莓（BB.N）漲幅擴大至15%，報11.59美元。

【02：33】紐約7月原油期貨收漲1.40美元，漲幅2.11%，報67.72美元。 

【01：51】紐約 8月黃金期貨收跌0.02%，報1905.00美元。

【01：46】道指升幅收窄至24點，報34553點；納指跌12點或0.1%，標指跌5點；紐約期油暫升2.2%， 報67.78美元， 美滙指數持平於89.826

【00：24】道指升97點或0.3%， 報34626點；納指跌6點或0.05%， 報13742點；標指升1點；美元續走弱，美滙指數報89.79

【23：31】油組及其盟友（OPEC+）維持7月增產決定不變，刺激國際油價急升，紐約期油曾升3.8%至68.87美元，倫敦布蘭特期油更升穿71美元

【23：25】【電動車】蔚來、小鵬5月交付量按年增長強勁 蔚來升7.2%、小鵬升6.3%

【23：24】道指升113點，納指跌0.2%。中概股維持強勢，拼多多（美：PDD）升12%。

【22：23】道指升92點，納指倒跌近0.3%。

【22：22】【美國經濟】美國ISM製造業PMI報62.1　勝預期

【21：45】美國PMI繼續創新高，美國10年債息升逾2%，現報1.63厘。美股方面，道指升幅收窄至142點，納指幅收窄至0.2%。

【21：30】美股開市，道指高開263點，報34792點，納指升0.5% ，報13826點，標指升29點，報4233點。

【21：28】【美股焦點】AMC院線盤前升20%　向基金公司發行850萬股集資近18億

【19：25】美股期貨升幅擴大，道期升逾250點，納期升近0.5%。

【17：13】歐股集體向上，德國DAX30指數升近1.4%；法國CAC40升0.8%；意大利富時MIB升1.2%；英國富時100升近1.3%。

【17：12】道指期貨升161點，報34674點；標指期貨升15點，報4218點；納指期貨升47點或0.3%，報13733點。

【12：18】道指期貨升8點，報34521點；標指期貨升不足1點，報4202點；納指期貨升3點或0.03%，報13690點。

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

 

==以下5月31日（周一）股市==

美國陣亡將士紀念日，美股休市。美股未有重大新聞，道指期貨跌57點，標指跌0.2%，納指期貨跌0.1%。

美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，帶動美國股市上周五造好。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

展望本周，市場聚焦美國就業數據，包括周四公布有「小非農」之稱的5月ADP報告；周五公布的5月非農業新增職位。另一市場焦點為聯儲局本周公布經濟報告褐皮書，市場繼續關注局方對經濟及通脹的看法。

另外，周二將有美國的ISM製造業PMI數據公布；周四將公布服務業PMI數據。市場預計這兩項數據都將表現強勁，但是供應鏈短缺和價格上漲的問題也不容忽視。

記者：吳敏芳

美股 AMC（美：AMC） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 褐皮書 指數期貨 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局 通脹 美國

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