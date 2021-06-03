【美股市況】道指倒升30點　納指跌0.6%　儲局6月7日開始減持企業債　美滙上揚（不斷更新）

儲局連續表現退市迹象，美聯儲繼今晨指逐步出售去年疫情期間買入的公司債後，剛宣布於6月7日開始，逐步減持企業債。

【美國經濟】美聯儲計劃逐步出售公司債 稱做法與貨幣政策無關

美國連續兩個主要勞工數據均強勁，債價即惹沽壓，債息抽升，美股開市，三大指數受壓，道指一度跌266點。

道指倒升30點，受默克藥廠、高盛等大幅上升帶動。

地緣危機升溫，俄羅斯表示，計劃將主權基金美元持份削至零，美滙指數暫升0.4%。

市場等待最新勞工相關數據，美國今日公布上周初領失業救濟人數、ADP就業人數變動、5月ISM非製造業採購經理人指數等數據。

【美國經濟】美國5月ADP私人就業職位增97.8萬 超預期 一文看清ADP數據

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至38.5萬低於預期 續疫後最低 一文看清美國失業救濟金人數

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：08】道指倒升30點，受默克藥廠、高盛等大幅上升帶動。

【21：30】道指跌172點，報34428點，納指跌0.8%，報13641點，標指跌25點，報4182點。

【20：36】美國連續兩個主要勞工數據均強勁，債價即惹沽壓，債息抽升，美股期貨持續受壓，道指期貨跌183點，納指期貨跌1%。

【19：40】地緣危機升溫，俄羅斯表示，計劃將主權基金美元持份削至零，美滙指數暫升0.2%，道指期貨曾跌220點，納指期貨曾跌1%

【18：39】道指期貨跌154點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌71點。歐洲股市受壓，德股跌0.5%，法股跌0.4%，英股跌0.9%。

【美國經濟】美聯儲計劃逐步出售公司債 稱做法與貨幣政策無關

【12：39】道指期貨升12點，報34602點；標指期貨升2點，報4209點；納指期貨升15點或0.1%，報13688點。

【12：38】蘋果：App Store去年促成逾5萬億元交易 按年升24%

【09：30】AMC股價續颷升近一倍 市值超越GameStop、更勝標普500指數中一半公司

【08：30】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令 瞄準國防及監控行業

【07：30】聯儲局公布地區經濟褐皮書，指經濟增長加速，但通脹壓力續增；市場等待周五就業報告等新催化劑，美股繼續逼近歷史高位，道指曾漲逾百點，收報34600點，升25點；標指收報4208點，升6點；納指收報13756點，升19點。

==以下6月2日（周三）股市==

美股在周四及周五的勞工數據及就業報告前，輕微上升，道指收市升25點，收報34600點，受Visa升3.03美元及油企帶動。標指升0.1%，收報4208點，納指升0.1%，收報13756點。Tesla跌3%。

散戶愛股炒作最觸目，AMC娛樂控股升100%，高斯電子KOSS升69%，黑莓升32%。值得留意的是，AMC連日雄霸美股成交榜，成交再達396.08億美元，已非散戶級的交易，成交額佔總發行股數逾100%，炒味濃郁，資金動力強勁。

AMC成交資料（以成交額計） 日期 成交額（億美元） 市值（億美元） 成交額相對市值比率 2/6 396.98 281.6 141% 1/6 158.58 144.2 110% 28/5 194.85 117.6 166% 27/5 173.69 119.4 145% 26/5 71.43 88.1 81%

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

儲局褐皮書： 經濟加速擴張 物價壓力續增

【電動車】蔚來、小鵬、理想5月交付量一文睇清 理想汽車交付量增長101%（不斷更新）

高盛：2024年前不必太擔心美股市場高估值 惟年內上升空間或不大

即市走勢︰

【04：00】道指收市升25點，收報34600點，標指升0.1%，收報4208點，納指升0.1%，收報13756點。

【01：27】 美股升幅收窄，道指升7點，散戶抱團炒作股AMC升幅一度擴大至115.6%；中段觸發熔斷而短暫停牌。Tesla（美：TSLA）跌3.5%。

【23：25】美股升幅擴大，道指升107點，標指升13點，均升0.3%。納指升24點或0.2%，報13760點。Tesla（美：TSLA）跌近3%。中概股富途（美：FUTU）跌逾5%。

【22：10】道指升58點，標指升8點，均漲2%。納指升17點或0.1%，報13754點。Nvidia（美：NVDA）漲逾2%，高見667.196美元，創歷史新高。

【21：30】美股開市，道指高開62點，報34638點，納指升0.06%，報13744點，標指升4點，報4208點。AMC院線升逾18%，見38美元。

【16：33】散戶抱團股再大漲，AMC院線（美：AMC）盤前急升兩成，報38.55美元。

【12：17】道指期貨升10點，報34560點；標指期貨升不足1點，報4198點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13642點。

【11：15】全球最大肉類生產商JBS遭黑客攻擊 影響美國近四分一牛肉供應量

【11：10】美SEC據報指特斯拉Tesla未能監督馬斯克的Twitter帖文

【10：25】OPEC+維持7月增產決定不變 國際油價上升

【10：20】台積電4納米製程提前一季試產 推5納米車用晶片製程技術

【08：00】Zoom績勝預期惟憂放緩 股價盤後曾跌半成

【07：30】美國製造業數據勝預期，加上油價急漲帶動石油股大升，道指一度飆逾300點，收市升45點，報34575點。標指曾升0.71%，收市倒跌2點，報4202點。納指收市微跌12點，報13736點。

==以下6月1日（周二）股市==

美股走勢反覆，道指收市升45點，收報34575點，標指跌2點，收報4202點，納指跌0.1%，收報13736點。數據方面，美國5月Markit製造業PMI終值錄得62.1，高於預期的61.5，續創2007年5月有記錄以來新高。美國5月ISM製造業PMI為61.2，高於預期，前值為60.7。另外，美國4月營建支出按月升0.2%，低於預期，前值為升0.2%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

高盛：2024年前 不必太擔心美股市場高估值

聯儲局副主席夸爾斯仍預計，近期美國通脹上漲是暫時的，又指若持續性地存在高通脹，聯儲局有應對的工具；美國在實現充分就業方面還有很長的路要走。

國際油價飈，石油出口國組織與盟友（合稱為OPEC+）開會後決定，維持7月增產決定不變，紐約期油曾升3.8%，倫敦布蘭特期油更升穿71美元。

聯儲局副主席夸爾斯：仍預計美國通脹上漲僅暫時

【儲局理事】布雷納德：美經濟與儲局目標仍有距離

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【04：00】道指收市升45點，收報34575點，標指跌2點，收報4202點，納指跌0.1%，收報13736點。

股份 變幅 AMC娛樂控股 +22.1% 黑莓 +14.7% GameStop（GME） +12.1% 高斯電子KOSS +4.7%

【02：50】道指升90點或0.3%， 報34619點；納指升20點或0.2%， 報13769點；標指升2點

【02：34】黑莓（BB.N）漲幅擴大至15%，報11.59美元。

【02：33】紐約7月原油期貨收漲1.40美元，漲幅2.11%，報67.72美元。

【01：51】紐約 8月黃金期貨收跌0.02%，報1905.00美元。

【01：46】道指升幅收窄至24點，報34553點；納指跌12點或0.1%，標指跌5點；紐約期油暫升2.2%， 報67.78美元， 美滙指數持平於89.826

【00：24】道指升97點或0.3%， 報34626點；納指跌6點或0.05%， 報13742點；標指升1點；美元續走弱，美滙指數報89.79

【23：31】油組及其盟友（OPEC+）維持7月增產決定不變，刺激國際油價急升，紐約期油曾升3.8%至68.87美元，倫敦布蘭特期油更升穿71美元

【23：25】【電動車】蔚來、小鵬5月交付量按年增長強勁 蔚來升7.2%、小鵬升6.3%

【23：24】道指升113點，納指跌0.2%。中概股維持強勢，拼多多（美：PDD）升12%。

【22：23】道指升92點，納指倒跌近0.3%。

【22：22】【美國經濟】美國ISM製造業PMI報62.1 勝預期

【21：45】美國PMI繼續創新高，美國10年債息升逾2%，現報1.63厘。美股方面，道指升幅收窄至142點，納指幅收窄至0.2%。

【21：30】美股開市，道指高開263點，報34792點，納指升0.5% ，報13826點，標指升29點，報4233點。

【21：28】【美股焦點】AMC院線盤前升20% 向基金公司發行850萬股集資近18億

【19：25】美股期貨升幅擴大，道期升逾250點，納期升近0.5%。

【17：13】歐股集體向上，德國DAX30指數升近1.4%；法國CAC40升0.8%；意大利富時MIB升1.2%；英國富時100升近1.3%。

【17：12】道指期貨升161點，報34674點；標指期貨升15點，報4218點；納指期貨升47點或0.3%，報13733點。

【12：18】道指期貨升8點，報34521點；標指期貨升不足1點，報4202點；納指期貨升3點或0.03%，報13690點。

【07：30】美國和英國股市周一公眾假期休市。投資者聚焦德國和西班牙的通脹數據，德國DAX指數收報15421點，跌0.6%；法國CAC 40指數收報6447點，下滑0.6%。

==以下5月31日（周一）股市==

美國陣亡將士紀念日，美股休市。美股未有重大新聞，道指期貨跌57點，標指跌0.2%，納指期貨跌0.1%。

美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，帶動美國股市上周五造好。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

展望本周，市場聚焦美國就業數據，包括周四公布有「小非農」之稱的5月ADP報告；周五公布的5月非農業新增職位。另一市場焦點為聯儲局本周公布經濟報告褐皮書，市場繼續關注局方對經濟及通脹的看法。

另外，周二將有美國的ISM製造業PMI數據公布；周四將公布服務業PMI數據。市場預計這兩項數據都將表現強勁，但是供應鏈短缺和價格上漲的問題也不容忽視。

記者：吳敏芳