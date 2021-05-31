英國疫苗護照計劃或告吹 難修例強制使用

英國首相約翰遜於4月初曾表示，有意短期內推出疫苗護照，但建議引來不少爭議，擔心造成社會分化。《每日電訊報》報道指， 英國擬放棄推行疫苗護照，由於官員認為難以修例強制執行，加上海外旅客不適用於國民保健署系統等因素下，削弱推行疫苗護照好處。

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《每日電訊報》報道，英國政府正考慮放棄推行疫苗護照，更引述消息人士指，政府內部沒有就疫苗護照討論，措施已被扼殺。《每日電訊報》取得政府月初向處理新冠肺炎疫情內閣委員會所提交的文件，詳細解釋放棄疫苗護照原因。

官員認為，海外旅客無法使用國民保健署系統（NHS）應用程序，難以取得旅客接種疫苗情況的數據，削弱疫苗護照可用性。此外，部分對新冠疫苗過敏的民眾以及青少年無法接種疫苗，亦增加實行疫苗護照的難度。

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該文件亦指，目前英國新增確診個案持續下滑，加上當地疫苗接種人數不斷增加，疫苗護照的作用變相不大。另一方面，政府亦難以修例，強制民眾參加大型活動需要使用疫苗護照，因而正考慮放棄推行疫苗護照計劃。《路透社》引述政府發言人表示，目前正檢視疫苗護照計劃，暫時未有任何決定。

責任編輯：郭麗明